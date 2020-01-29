Водитель иномарки был пьян
Во время ночного дежурства на одной из улиц города Ангарска Иркутской области сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «Сузуки», выполнявшего опасные манёвры и «вилявшего» из стороны в сторону на дороге. Полицейские попытались остановки минивэн, однако водитель проигнорировал требования инспекторов и увеличил скорость. Пытаясь скрыться, он грубо нарушал правила дорожного движения и неоднократно создавал аварийные ситуации.
- Для остановки иномарки в соответствии с законом «О полиции», инспекторы были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. В результате попаданий по задним колёсам, транспортное средство было остановлено, а водитель задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
За рулём машины с признаками опьянения находился 34-летний местный житель, ранее лишённый прав за аналогичные деяния. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, на автомобиле были поддельные регистрационные номера.
В отношении нарушителя в настоящее время составлено несколько административных протоколов. Помимо этого, за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 2 лет. Машина лихача помещена на арестплощадку.
В Иркутской области полицейские применили оружие, чтобы остановить автомобиль
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