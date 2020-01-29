В Иркутской области полицейские применили оружие, чтобы остановить автомобиль

Общество, Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Водитель иномарки был пьян



Во время ночного дежурства на одной из улиц города Ангарска Иркутской области сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «Сузуки», выполнявшего опасные манёвры и «вилявшего» из стороны в сторону на дороге. Полицейские попытались остановки минивэн, однако водитель проигнорировал требования инспекторов и увеличил скорость. Пытаясь скрыться, он грубо нарушал правила дорожного движения и неоднократно создавал аварийные ситуации.



- Для остановки иномарки в соответствии с законом «О полиции», инспекторы были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. В результате попаданий по задним колёсам, транспортное средство было остановлено, а водитель задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



За рулём машины с признаками опьянения находился 34-летний местный житель, ранее лишённый прав за аналогичные деяния. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, на автомобиле были поддельные регистрационные номера.



В отношении нарушителя в настоящее время составлено несколько административных протоколов. Помимо этого, за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 2 лет. Машина лихача помещена на арестплощадку.





