В Чите должник по алиментам спрятался от приставов в диване

Сумма задолженности по алиментам составила более 400 тысяч рублей





В Чите судебные приставы обнаружили спрятавшегося должника по алиментам в диване. Мужчина длительное время уклонялся от исполнения решения суда о взыскании алиментов на содержание двух дочерей, в результате чего сумма задолженности составила более 400 тысяч рублей.Ранее должник служил по контракту в министерстве обороны, но уволился и более не трудоустраивался, стал злоупотреблять спиртными напитками. На содержание детей с момента увольнения деньги не перечислял, подарки не дарил, а в настоящее время проживает с сожительницей, лишённой родительских прав в отношении своего ребёнка.Поскольку на приём к приставу мужчина не являлся, его приходилось доставлять в отдел принудительно. И каждый раз должник шёл на различные уловки — выпрыгивал из окна своей квартиры, находящейся на первом этаже, подолгу не открывал двери, делая вид, что в квартире никого нет и т.д.- С постановлением о принудительном приводе приставы выехали по адресу проживания должника. Открыла двери сожительница, которая стала уверять, что хозяина нет дома. Подобные объяснения звучали неубедительно, и приставы осмотрели однокомнатную квартиру. Внимание привлёк большой разложенный диван. Женщину попросили его сложить. В диване в ящике для белья был обнаружен должник, которому предложили проехать в отдел для дачи объяснения, - сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.В отношении должника за неуплату ранее наложенных штрафов был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.