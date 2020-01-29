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Глава Бурятии попросил о федеральной поддержке Буддийского университета

Глава Бурятии попросил о федеральной поддержке Буддийского университета
Общество, 
Прошла рабочая встреча главы республики Алексея Цыденова и министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова

Глава республики Алексей Цыденов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во вторник обсудили исполнение на территории Бурятии поручения президента Владимира Путина об увеличении бюджетных мест в региональных вузах, в первую очередь по специальностям учителей, врачей и инженеров. Также затронули вопросы, касающиеся развития высшего образования в республике в целом.

В рамках рабочей встречи Алексей Цыденов рассказал министру об актуальном состоянии высших учебных заведений Бурятии, помимо этого поднял важный для республики вопрос – о возможности федеральной поддержки Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржи Заяева.

- Мной был поднят вопрос о федеральной поддержке первого и единственного в России Буддийского университета. Традиции буддизма и буддийской философии чрезвычайно значимы для жителей республики, вклад университета «Даши Чойнхорлин» в сохранение и развитие бурятского языка, культуры и традиций, а также буддистского учения трудно переоценить. Мы считаем важным способствовать развитию такого уникального университета», - сказал Алексей Цыденов.

Министр отметил значимость такой инициативы, добавил, что для получения федеральной поддержки университету необходимо пройти государственную аккредитацию, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Справка:

Напомним, президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию поручил в срок до 15 июня проработать вопрос об увеличении контрольных цифр приёма (бюджетных мест) в вузах в тех регионах, где наблюдается потребность в специалистах с высшим образованием. Также кабмину поручили обеспечить ежегодное установление квот приёма на целевое обучение по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» в размере 70 и 75%. Данные квоты следует рассчитывать с учётом заявок регионов, а также медицинских организаций, подведомственных федеральным органам власти.

«В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учётом этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причём (и то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно) в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров», - заявил в своем послании президент России.
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