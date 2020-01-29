В Бурятии стартовал чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою

Общество, Фото: Сергей Тарасенко из архива

В первенстве принимают участие более 100 спортсменов



В Бурятии на спортивной базе общевойскового объединения стартовал чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою.



Турнир открылся накануне, с традиционной процедуры взвешивания, регистрации участников и собеседования.



В первенстве принимают участие более 100 спортсменов в 7 весовых категориях от 60 до 85 килограмм и выше, из числа военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных на территории военного округа.



Соревнование пройдёт в несколько этапов с отбором участников. Сильнейшие борцы в своих весовых категориях сразятся на этапе поединков на выбывание, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



По итогам чемпионата будет определена сборная команда, которая после дополнительной подготовки представит Восточный военный округ на первенстве Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.





