В первенстве принимают участие более 100 спортсменов
В Бурятии на спортивной базе общевойскового объединения стартовал чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою.
Турнир открылся накануне, с традиционной процедуры взвешивания, регистрации участников и собеседования.
В первенстве принимают участие более 100 спортсменов в 7 весовых категориях от 60 до 85 килограмм и выше, из числа военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных на территории военного округа.
Соревнование пройдёт в несколько этапов с отбором участников. Сильнейшие борцы в своих весовых категориях сразятся на этапе поединков на выбывание, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
По итогам чемпионата будет определена сборная команда, которая после дополнительной подготовки представит Восточный военный округ на первенстве Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.
В Бурятии стартовал чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Врач не диагностировала состояние пациентки, негативно влиявшее на течение беременности
Водитель иномарки был пьян
Сумма задолженности по алиментам составила более 400 тысяч рублей
Прошла рабочая встреча главы республики Алексея Цыденова и министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова
В Тункинском районе состоится ежегодный фестиваль «Алтан Мундарга»
В первенстве принимают участие более 100 спортсменов
Её участниками стали осуждённые, сотрудники колонии и пожарные
Даши-Нима Бадмаев проходил военную службу с 1943 по 1950 год в составе мотострелковой дивизии
Судом мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы
Мужчину приговорили к трём годам условно
Фильм создан на средства гранта министерства культуры республики
Ранее молодой человек уже был арестован на 10 суток
Жители Усть-Баргузина ловили рыбу в Чивыркуйском заливе
В чужое жильё он пробрался через балкон
Расчистка дорог продолжается