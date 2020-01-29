В Бурятии осудили «чёрного» лесоруба



В марте прошлого года сотрудниками лесной охраны в Хоринском районе был обнаружен и задержан нарушитель. Правоустанавливающих документов на заготовку древесины у жителя села Георгиевское не было.



В ходе следствия выяснилось, что подсудимый спилил более 20 кубов. Затем, используя трактор «ЛТЗ-55А», решил вывезти древесину из леса, где и был замечен.



В результате действий нарушителя лесному фонду был нанесён ущерб - более 210 тысяч рублей.



Хоринский районный суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.



Помимо этого, осуждённый обязан возместить ущерб, нанесённый лесному фонду в полном размере, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

