Фильм создан на средства гранта министерства культуры республики
Студия «YНДЭР» и общественность улуса Зандин сняли документально-постановочный фильм об истоках искусства горлового пения. Фильм создан на средства гранта министерства культуры Бурятии, средства получены фондом «Моё Отечество». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры республики.
Фильм длится 25 минут. Артисты, творческие люди, учёные и духовные лица рассматривают феномен с разных позиций. Как отмечают создатели, непредсказуемым образом, повествование в ленте вывело на совершенно неожиданный финал.
- Я поклонник горлового пения. Мне был интересен вопрос откуда появился этот вид искусства в Бурятии. В фильме как раз задан вопрос: «А был ли у бурят хоомей?» И этот фильм попытка ответить на этот вопрос. Плюс аутентика локации - улус Зандин в Тугнуйской степи - идеально подходит для съёмок подобного рода фильмов. Настоящее вдохновение пришло в процессе работы, и конечно, природа, степь, лица людей, – отметил режиссёр фильма Владимир Ширапов.
В Бурятии вышел документальный фильм об истоках горлового пения
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