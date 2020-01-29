Ранее молодой человек уже был арестован на 10 суток
В Прибайкальском районе судебные приставы взыскали с 29-летнего жителя села Турунтаево, неоднократно садившегося за руль в состоянии алкогольного опьянения, крупный уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее молодой человек за пьяную езду подвергался административному наказанию в виде ареста на 10 суток. Однако, несмотря на это, спустя несколько месяцев после очередного распития алкогольных напитков он повторно сел в нетрезвом виде за руль автомобиля марки Toyota Premio и отправился из Турунтаево в город.
В районе Верхней Березовки неадекватное маневрирование пьяного водителя привлекло внимание сотрудников ГИБДД, которые провели медицинское освидетельствование. По показаниям прибора у водителя была превышена предельно допустимая концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
- Суд признал мужчину виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, сроком на два года, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
На сегодняшний день взысканные средства в размере 200 тысяч рублей перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Жителя Бурятии оштрафовали на 200 тысяч за повторную пьяную езду
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