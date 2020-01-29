Двум жителям Бурятии назначили обязательные работы за незаконную рыбалку

Жители Усть-Баргузина ловили рыбу в Чивыркуйском заливе



21 января мировой судья судебного участка №2 Баргузинского района вынес приговор в отношении двух жителей посёлка Усть-Баргузин.



В первом случае мужчина незаконно выловил при помощи рыболовных сетей окунь в количестве 18 штук, сорогу в количестве 3 штук и одну щуку. Рыбалкой он занялся в Чивыркуйском заливе озера Байкал, расположенном на территории Забайкальского нацпарка. Ущерб государству причинён в размере 11450 рублей.



Решением суда он признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ.



Во втором случае житель посёлка Усть-Баргузин незаконно выловил в Чивыкуйском заливе 5 штук окуня, две щуки и три сороги. Сумма причинённого ущерба государству составила 6800 рублей.



Решением суда он был признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, ему назначено аналогичное наказание в виде 250 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

