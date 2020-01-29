Жители Усть-Баргузина ловили рыбу в Чивыркуйском заливе
21 января мировой судья судебного участка №2 Баргузинского района вынес приговор в отношении двух жителей посёлка Усть-Баргузин.
В первом случае мужчина незаконно выловил при помощи рыболовных сетей окунь в количестве 18 штук, сорогу в количестве 3 штук и одну щуку. Рыбалкой он занялся в Чивыркуйском заливе озера Байкал, расположенном на территории Забайкальского нацпарка. Ущерб государству причинён в размере 11450 рублей.
Решением суда он признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ.
Во втором случае житель посёлка Усть-Баргузин незаконно выловил в Чивыкуйском заливе 5 штук окуня, две щуки и три сороги. Сумма причинённого ущерба государству составила 6800 рублей.
Решением суда он был признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, ему назначено аналогичное наказание в виде 250 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Двум жителям Бурятии назначили обязательные работы за незаконную рыбалку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчину приговорили к трём годам условно
Фильм создан на средства гранта министерства культуры республики
Ранее молодой человек уже был арестован на 10 суток
Жители Усть-Баргузина ловили рыбу в Чивыркуйском заливе
В чужое жильё он пробрался через балкон
Расчистка дорог продолжается
Возбуждены уголовные дела
Деньги на покупку квартиры выделили после прокурорского вмешательства
Молодой человек разработал собственную схему для совершения краж
Мужчина не смог обжаловать приговор
Выставка состоялась в исправительном учреждении
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 января по республике: переменная облачность
В Улан-Удэ приедут команды из Забайкалья, Иркутской области, Тувы и Монголии
К участию приглашаются мужчины в костюме сказочных зимних персонажей или волшебников
Соревнования будут судить судьи из Москвы и Сочи