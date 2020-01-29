Житель Бурятии украл из чужой квартиры 13 тысяч рублей

В чужое жильё он пробрался через балкон



Полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже в Кяхте. Им оказался 25-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья.



Установлено, что злоумышленник с помощью лестницы забрался на балкон квартиры на втором этаже, и, взломав дверь, проник в помещение. Из обнаруженного им в жилище тайника он украл 13 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды. Хозяйка в этот момент отсутствовала в квартире.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

