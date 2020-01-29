В чужое жильё он пробрался через балкон
Полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже в Кяхте. Им оказался 25-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья.
Установлено, что злоумышленник с помощью лестницы забрался на балкон квартиры на втором этаже, и, взломав дверь, проник в помещение. Из обнаруженного им в жилище тайника он украл 13 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды. Хозяйка в этот момент отсутствовала в квартире.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл из чужой квартиры 13 тысяч рублей
Общество, Фото:
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