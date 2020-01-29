Расчистка дорог продолжается
За сутки с дорог Улан-Удэ вывезено 1927 кубометров снега, рассыпано 15 тонн песка.
На уборке территорий города работали три снегоуборочных комплекса: в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах. Всего задействовано 57 единиц техники.
Снег вывезли с улиц: Борсоева, Жуковского, Гвардейская, Музейная, Заиграевская, Магистральная, Терешковой, Боевая, Сахьяновой. Расчищены Богатырский мост и 110 микрорайон.
Уборка снега продолжается, сообщает комитет городского хозяйства.
На дороги Улан-Удэ рассыпано 15 тонн песка
Общество, Фото:
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