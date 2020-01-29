Возбуждены уголовные дела
25 января в полицию Селенгинского района Бурятии поступило сообщение, что в одной из квартир Гусиноозерска собираются шумные компании и, предположительно, хранятся наркотики. В ходе проверки сотрудниками нарконтроля информация подтвердилась.
По месту жительства 66-летнего мужчины полицейские изъяли приготовленное к употреблению гашишное масло массой 39 граммов, у пришедшего к нему гостя – марихуану весом более 240 граммов.
Кроме того, хозяин жилища ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Вечером того же дня в Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы полиции на остановке общественного транспорта «Железнодорожный переезд» задержали 19-летнего горожанина, у которого было обнаружено 144 грамма марихуаны. При этом сам он находился в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.
За незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В министерстве внутренних дел напоминают, что об известных вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
У жителей Бурятии изъяли наркотики
Общество, Фото:
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