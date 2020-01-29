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Улан-удэнец воровал телефоны у доверчивых пассажирок маршруток

Улан-удэнец воровал телефоны у доверчивых пассажирок маршруток
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Молодой человек разработал собственную схему для совершения краж

В Улан-Удэ полицейские задержали серийного карманника. Выявлена причастность 24-летнего улан-удэнца к четырём фактам имущественных преступлений, совершённых в ноябре-декабре прошлого года в столице Бурятии.

Установлено, что горожанин похищал телефоны в маршрутных такси. Злоумышленник умышленно ронял на пол дисконтные карты, а потом, пользуясь тем, что рядом находящиеся пассажирки помогают ему собрать их, вынимал из карманов их сумок и курток гаджеты.

В одном из случаев подозреваемый украл из сумки пассажирки кошелёк, в котором лежала банковская карта и конверт с пин-кодом к ней. Зная пароль, он снял с чужой карты 28 тысяч рублей. Общий ущерб составил 63 тысячи рублей.

На допросе задержанный пояснил, что деньги тратил на личное, а телефоны продавал.

- В ходе обысковых мероприятий по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли два похищенных телефона. Также при задержании у него обнаружен гашиш массой более 14 граммов. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества молодой человек отказался, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Кроме того, ранее он уже был судим за серию карманных краж на территории Московской области и отбывал наказание в местах лишения свободы. Постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждены уголовные дела за кражи и незаконное хранение, приобретение наркотиков. Следствие продолжается. Устанавливается причастность молодого человека к аналогичным преступлениям.

кража
 
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