Мужчина не смог обжаловать приговор
26-летний житель Улан-Удэ признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина ранее был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также имеющим судимость за езду в нетрезвом виде.
В суде установлено, что в августе 2019 года улан-удэнец осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и в этом же месяце он вновь сел за руль пьяным.
- Приговором Прибайкальского районного суда виновному по совокупности приговоров назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Водитель пытался обжаловать приговор. Однако апелляционным решением Верховного суда республики жалоба осуждённого оставлена без удовлетворения. Более того, приговор суда изменён по апелляционному представлению прокурора и наказание усилено до 3 лет 7 месяцев лишения свободы.
Улан-удэнца отправили в колонию за езду в нетрезвом виде
Общество, Фото:
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