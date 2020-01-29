Выставка состоялась в исправительном учреждении
В школе при исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии прошла выставка, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Их именами названы улицы». Экспонаты предоставлены Музеем истории города Улан-Удэ.
Учитель истории Анна Намжилон познакомила учащихся с ратными подвигами воинов - героев Советского Союза, чьими именами названы улицы города. по словам организаторов, осуждённые с интересом слушали рассказ учителя о своих земляках, которые отдали свои жизни за будущие поколения.
Выставка прошла под девизом: «Никто не забыт! Ничто не забыто!», призывающего каждого из того, кто знакомился с ней ценить и помнить тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой, сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии осуждённые посетили выставку «Их именами названы улицы»
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