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Оперная дива из Бурятии даст сольный концерт в Москве

Оперная дива из Бурятии даст сольный концерт в Москве
Общество, 
Ольга Жигмитова выступит в Зеркальном зале Москонцерта

Заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова даст сольный концерт в Москве – в Зеркальном зале Москонцерта. Мероприятие состоится 21 февраля.

Также в концерте примут участие Нина Деменштейн (сопрано), лауреат международного конкурса «Baltic stars» в Нарве, Дмитрий Даниленко (тенор), обладатель Гран-при международного фестиваля-конкурса «Славянский базар», обладатель Гран-при международного конкурса «Романсиада 2008», обладатель Гран-при VI международного конкурса «Музы мира». А также Александр Шайкин (рояль), лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, и Анатолий Ольшанский (гитара) из Вены, создатель Гран-гитары.

Кроме того, 8 февраля оперная певица вернётся к своей одной из самых запоминающихся ролей и исполнит партию Амнерис в опере Джузеппе Верди «Аида» - самой масштабной постановке Бурятского театра оперы и балета.

«Аида» является одним из старейших спектаклей: он идёт на сцене театра оперы и балета с 1953 года. В 2013 году опера получила свежее прочтение. Для новой постановки были приглашены мастера Мариинского театра: дирижёр Леонид Корчмар, режиссёр-постановщик Алексей Степанюк и художник Вячеслав Окунев.

Как сообщал «Байкал-Daily», заглавную партию Аиды, молодой эфиопской рабыни, исполнит солистка Новосибирского театра оперы и балета, лауреат всероссийского и международных конкурсов Ирина Новикова. 

Партию влюблённого в Аиду начальника стражи Радамеса исполнит солист Бурятского театра оперы и балета Дагвадорж Даваасурэн, ставший «открытием» III Байкальского международного конкурса вокалистов, проходившего весной 2019 года, сообщает пресс-служба оперного театра.

Партию Амонасро, эфиопского царя, отца Аиды, исполнит заслуженный артист Бурятии и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар, ныне являющийся солистом Мариинского театра.

Подробнее про спектакль «Аида» можно прочитать здесь.  
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