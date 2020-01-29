По данным Бурятского гидрометцентра, 29 января по республике: переменная облачность
Без осадков, днём в горах юго-запада увеличение облачности. Ветер восточный 3-8, местами порывы до 9-14 м/с. Температура ночью 22-27, по северной половине 28-33, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам местами 15-20, днём 14-19, местами по югу и юго-западу 5-10 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 23-25, днём 14-16 мороза
По югу Бурятии -5-10 мороза
Общество, Фото:
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