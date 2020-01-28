Мошенники просили её переводить деньги, чтобы активировать счёт
Накануне в отдел полиции по Ангарскому городскому округу Иркутской области обратилась 56-летняя местная жительница. Как заявительница сообщила полицейским, в конце декабря 2019 года в сети интернет, на сайте «Авито» она разместила объявление о продаже 3-х шуб: норковой, каракулевой, нутриевой.
Накануне ей позвонила незнакомая женщина и представилась работником фабрики-магазина, где перешивают старые изделия. Женщина сообщила, что она готова купить шубы за 68 тысяч рублей. Но пояснила, для того что бы оплата прошла, нужно активировать платёжную систему фабрики-магазина с помощью переводы аналогичной суммы на банковскую карту, привязанную к номеру указанного телефона.
Ангарчанка перевела 68 тысяч рублей на указанный счёт, но работник меховой фабрики сообщила, что платёжная система фабрики-магазина не активировалась и нужно повторить данную операцию с другого терминала.
Таким образом, потерпевшая перевела мошенникам разными суммами 260 тысяч рублей. После чего, телефон аферистов был недоступен.
В настоящее время следователями следственного отдела №1 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области женщина лишилась 260 тысяч рублей при продаже шуб
Общество, Фото:
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