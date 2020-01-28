В Усть-Ордынском округе посоревнуются в рыбной ловле со льда

Областные соревнования пройдут как открытое лично-командное первенство



С 1 по 2 февраля в Осинском заливе Братского водохранилища на реке Ангара пройдёт открытое соревнование Иркутской области по ловле на мормышку со льда.



Соревнования являются открытым лично-командным первенством. К участию в соревновании допускаются мужчины, женщины и юноши 16 лет и старше, из муниципальных образований Иркутской области, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов Иркутской области, и других регионов России, спортсмены и все свободно заявленные рыболовы. Плангируемое количество участников – 30-50 человек.



Программа соревнований



31 января



18:00-20:00 – Сбор, регистрация участников



1 февраля



8:30-10:00 – Завершение регистрации участников соревнования, жеребьёвка 1-го тура на месте проведения соревнований

10:00 – Построение спортсменов. Открытие соревнования. Инструктаж по правилам проведения

10:40 – Сбор спортсменов перед зоной первого тура. Проверка ящиков, количества прикормки и насадки

10:55 – Сигнал «Приготовиться» (5 минут до старта). Спортсменам разрешается войти в зону, занять место, выбранное для сверления лунки, обозначить его флажком и снять чехол с ножей ледобура

11:00 – Сигнал «Старт» первого тура. Начало соревнования

13:55 – Сигнал «До окончания первого тура осталось 5 минут»

14:00 – Сигнал «Финиш». Окончание первого тура соревнования

14:00-15:30 – Взвешивание. Подведение итогов первого тура

17:00-19:00 – Квалификационный семинар для присвоения, подтверждения категории спортивного судьи и сдача квалификационного зачёта



2 февраля



8:00-9:00 – Жеребьёвка спортсменов на 2-й тур соревнования

9:20 – Сбор спортсменов перед зоной второго тура. Проверка ящиков, количества прикормки и насадки

9:25 – Сигнал «Приготовиться» (5 минут до старта). Спортсменам разрешается войти в зону, занять место, выбранное для сверления лунки, обозначить его флажком и снять чехол с ножей ледобура

9:30 – Сигнал «Старт» второго тура

12:25 – Сигнал «До окончания второго тура осталось 5 минут»

12:30 – Сигнал «Финиш». Окончание соревнования

12:30-13:30 – Взвешивание. Подведение итогов соревнования

13:30 – Построение участников соревнования. Объявление результатов соревнования. Награждение спортсменов. Закрытие соревнования



Возрастное ограничение 0+

