В Улан-Удэ студенты сошлись в литературной битве

В Национальной библиотеке Бурятии прошла музыкально-литературная игра «Лови момент»



25 января в День студента в Национальной библиотеке Бурятии состоялась музыкально-литературная игра «Лови момент». Участники соревновались в личном зачёте, выполняя задания игры в трёх этапах: литературные вопросы, сочинить стихотворение по первой строчке, аудиовопросы и весёлый этап «Кто кого переговорит».



В результате подсчёта баллов и оценки жюри творческих номеров были определены финалисты интеллектуальной игры. Все победители получили призы от Национальной библиотеки и спонсоров игры.



Главный денежный приз литературной игры получил Максим Павлов, набравший больше всех баллов за задания.



В перерывах между этапами звучала музыка, пели известные песни под гитару и читали стихи. В творческой атмосфере угощались горячим чаем с печеньем.



Литературные игры будут проходить и в дальнейшем, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

