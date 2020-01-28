В Улан-Удэ студенты сошлись в литературной битве

В Национальной библиотеке Бурятии прошла музыкально-литературная игра «Лови момент»
25 января в День студента в Национальной библиотеке Бурятии состоялась музыкально-литературная игра «Лови момент». Участники соревновались в личном зачёте, выполняя задания игры в трёх этапах: литературные вопросы, сочинить стихотворение по первой строчке, аудиовопросы и весёлый этап «Кто кого переговорит».
В результате подсчёта баллов и оценки жюри творческих номеров были определены финалисты интеллектуальной игры. Все победители получили призы от Национальной библиотеки и спонсоров игры.
Главный денежный приз литературной игры получил Максим Павлов, набравший больше всех баллов за задания.
В перерывах между этапами звучала музыка, пели известные песни под гитару и читали стихи. В творческой атмосфере угощались горячим чаем с печеньем.
Литературные игры будут проходить и в дальнейшем, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
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