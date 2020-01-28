Специалисты не нашли документы, подтверждающие качество и безопасность продукции
В Улан-Удэ в детском саде №87 «Улыбка» при проведении планового контрольно-надзорного мероприятия специалист отдела надзора за качеством зерна выявил нарушение федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
В учреждении хранилась крупа в ассортименте без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
Детский сад № 87 «Улыбка» выдано предписание об устранении нарушения. В отношении должностных лиц возбуждено административное производство, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Улан-Удэ в детском саду неправильно хранилась крупа
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