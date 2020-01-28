Гонщики на квадроциклах покорят лёд Ангары

В соревнованиях участвуют спортсмены из Иркутской области и Республики Бурятия



В рамках международного фестиваля зимних видов спорта на Байкале – «Зимниада 2020», пройдут традиционные соревнования квадроциклистов на льду Иркутского водохранилища. «Extreme-ALL Fest» – это уникальная ледовая гонка, целью которой является популяризация активного отдыха и развитие технических видов спорта в Иркутской области.



Четвёртый год подряд за первенство борются полсотни участников из Иркутской области и Республики Бурятия. Любителям квадроциклов снова предстоит покорить трассу и выявить сильнейшего «укротителя льда», ведь техника управления квадроциклом на этом покрытии требует особенной выдержки и мастерства. Гостей и участников мероприятия ждет незабываемое зрелище, сопровождаемое рёвом моторов, скоростью, спортивным азартом и драйвом, а также развлекательная программа, множество конкурсов и активностей, фуд-корт, картинг, каток и многое другое от партнёров гонки.



Как сообщают организаторы – Иркутское сообщество квадроциклистов, гонка состоится 29 февраля возле музея-ледокола «Ангара».



Правилами мероприятия установлено деление участников на 3 класса: «Стандарт», «Шип», «Суперболт».



Программа мероприятия



10:00-11:00 – Сбор и регистрация участников

11:00-11:30 – Представление участников

11:30 – Начало заездов

16:00 – Завершение официальной части мероприятия



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