Они запланированы на 29 и 31 января
В целях предупреждения ДТП и пропаганды соблюдения правил дорожного движения вечером 29 и 31 января на территории Улан-Удэ будут проведены профилактические мероприятия по массовой проверке водителей сотрудниками ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Запланировано выставление дополнительных 8 автопатрулей в составе 16 сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.
В Улан-Удэ пройдут массовые проверки водителей
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