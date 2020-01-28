В Улан-Удэ пройдут массовые проверки водителей

Они запланированы на 29 и 31 января



В целях предупреждения ДТП и пропаганды соблюдения правил дорожного движения вечером 29 и 31 января на территории Улан-Удэ будут проведены профилактические мероприятия по массовой проверке водителей сотрудниками ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Запланировано выставление дополнительных 8 автопатрулей в составе 16 сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.

