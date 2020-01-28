Выпускников из Бурятии приглашают в пограничные институты ФСБ

Приём документов ведётся в Улан-Удэ



УФСБ России по Бурятии приглашает выпускников школ, годных по состоянию здоровья к военной службе, на поступление в пограничные институты ФСБ России. Приём документов до 1 марта 2020 года.



Обращаться по адресу: Улан-Удэ, улица Сухэ-Батора, 11, вторник, четверг с 14:00 до 17:00.



При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, удостоверение призывника или военный билет, документ об образовании (для учащихся 11 классов – аттестат об основном общем образовании).



