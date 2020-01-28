Приём документов ведётся в Улан-Удэ
УФСБ России по Бурятии приглашает выпускников школ, годных по состоянию здоровья к военной службе, на поступление в пограничные институты ФСБ России. Приём документов до 1 марта 2020 года.
Обращаться по адресу: Улан-Удэ, улица Сухэ-Батора, 11, вторник, четверг с 14:00 до 17:00.
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, удостоверение призывника или военный билет, документ об образовании (для учащихся 11 классов – аттестат об основном общем образовании).
Выпускников из Бурятии приглашают в пограничные институты ФСБ
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