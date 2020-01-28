В Улан-Удэ прибыли три новых трактора-щётки

В прошлом году было приобретено 12 машин и дополнительное оборудование на сумму 33 млн 635 тысяч руб. Среди них - подметально – уборочные машины с прицепом, самосвалы с увеличенным объёмом кузова, тракторы-щётки, роторная установка, которая отбрасывает снег и другая техника.





В Улан-Удэ сегодня прибыли три трактора-щётки «Белорус» из Ярославля. Комбинат по благоустройству города сразу проверил новую технику на деле.В столице Бурятии более 800 тысяч квадратных метров тротуаров, и только четверть из них очищается автоматически, все остальные дорожки дворники чистят вручную. Этот трактор-щётка, благодаря более лёгкому весу, будет использоваться для уборки тротуаров без опасений повредить плитку. Использование этих мини-тракторов позволит в два раза увеличить площадь убираемых территорий, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Ещё одно преимущество - компактные размеры трактора позволяют ему перемещаться в потоке машин, не создавая помех. Также он легко проедет во дворах, зауженных местах. Его можно использовать и в работе в дневное время, когда как большая часть коммунальной техники работает ночью.В этом году также планируется приобрести комбинированные дорожные машины с поливомоечным и щёточным оборудованием, лаповый снегопогрузчик и фронтальный погрузчик. Парк пополнится ещё и автомобилем с крано-манипуляторной установкой. Всего на обновление коммунальной техники в 2020 году заложено 42,8 млн. рублей.- Данный вид техники предназначен зимой - для уборки свежевыпавшего снега, а в летний период для сбора разного рода мусора. При покупке новой техники, в приоритете её многофункциональность. Это позволяет нам использовать технику по максимуму круглый год, - пояснили в комитете городского хозяйства.