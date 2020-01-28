Напавшая на врачей улан-удэнка оказалась рецидивисткой

Полицейскими проведена проверка по факту нанесения побоев 52-летней улан-удэнкой двум медикам. В настоящее время материалы проверки направлены в суд для решения вопроса о привлечении горожанки к уголовной ответственности.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 декабря в полицию поступило сообщение о нанесении побоев улан-удэнкой двум медикам. Она вызвала врачей для оказания помощи её сожителю, который во время распития алкоголя повредил голову.
Оказав первую помощь, медицинские работники попросили пострадавшего проехать в медучреждение – для прохождения томографии. Однако хозяйке дома не понравилось поведение медиков. Женщину возмутило, что фельдшер посмотрелась в зеркало. Она ударила одного медика в лицо, а второго – в живот.
Сотрудники бригады скорой медицинской помощи – девушки 27 и 28 лет – обратились с заявлением в полицию.
- Девять лет назад женщина привлеклась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья сожителю. В ноябре прошлого года – к административной – за нанесение побоев соседке. Злоупотребляет спиртным, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
В настоящее время материалы проверки направлены в Октябрьский районный суд – для решения вопроса о привлечении улан-удэнки к ответственности за побои.