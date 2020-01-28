Забайкальский тяжелоатлет установил пять рекордов России

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Он выступал на первенстве страны среди юниоров в Старом Осколе



В Белгородской области завершилось первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 2002-2005 гг.р. (15-18 лет) и 2000-2001 гг.р. (19-20 лет). Оно проходило с 16 по 25 января на базе дворца спорта «Аркада» города Старый Оскол. В соревнованиях приняли участие 490 спортсменов из 58 регионов России, в том числе из Забайкальского края.



Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 2 Забайкальского края Тимур Долбышев выступал среди юниоров до 20 лет в весовой категории 81 килограмм. Он выполнил рывок со второго подхода на 141 кг, установив при этом рекорд России. Выполняя третий поход на вес 145 килограмм, ему удалось установить ещё один рекорд России. В результате в этом упражнении он занял второе место.



В упражнении «толчок» забайкальский спортсмен в третьем подходе поднял вес 173 килограмма, что также является рекордом России в данном упражнении. По результатам выполнения он завоевал второе место.



По сумме двоеборья Тимур установил ещё два рекорда России – 314 килограмм и, как итоговый результат, 318 килограмм.



Тимур Долбышев примет участие в тренировочных мероприятиях по подготовке к первенству мира, которое пройдет в Бухаресте в апреле 2020 года.



Кроме того, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 6 города Читы Сергей Ларин, выступал среди юниоров до 18 лет в весовой категории 55 килограмм. Он занял третье место в упражнении «рывок» с результатом 85 килограмм. Об это сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.



По информации министерства спорта Иркутской области, спортсмены региона Кристина Кириллова и Александр Поляков стали бронзовыми призёрами среди юниоров и юниорок 15-18 лет. В весовой категории 64 кг кандидат в мастера спорта Кристина Кириллова из Зимы завоевала бронзовую награду в толчке с результатом 89 кг. В весе 81 кг иркутский атлет, мастер спорта России Александр Поляков в толчке с результатом 160 кг занял третье место.

