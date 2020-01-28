В Бурятии выросла детская аварийность на дорогах

В 2019 году в Бурятии количество ДТП, погибших и раненых на дорогах снизилось



По итогам 2019 года сотрудникам бурятской Госавтоинспекции удалось достигнуть определённых положительных результатов по основным направлениям. Так количество ДТП сократилось на 7,8%, что составило 1 106 происшествий. Сократилось и количество раненных в них участников дорожного движения на 10,0% и на 1,5% число погибших.



По итогам прошлого года на дорогах республики зарегистрировано снижение на 6,8% количества ДТП, совершенных по вине водителей. Однако, произошёл рост на 40,2% происшествий совершенных по вине пешеходов. При этом, в половине случаев пешеходы находились на проезжей части пьяными, что привело к гибели 24 человек и травмам 63 пешеходов. Инспектарами к административной ответственности за нарушения ПДД привлечено 5015 пешеходов.



Пьяными водителями совершено 180 ДТП, в результате которых 56 человек погибли и 268 получили травмы различной степени тяжести.



- В отношении водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, возбуждено 4 462 дела об административных правонарушениях. Еще 1282 нарушителя оформлены за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.



С участием детей зарегистрировано 175 ДТП, в которых погибло 9 и получили ранения 193 несовершеннолетних. Причём по уровню детской аварийности отмечен рост по всем трём показателям.



Распределение количества ДТП по времени их совершения практически не изменяется из года в год. В 2019 году наибольшее число дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано с июня по октябрь, с максимумом в июле - 124 ДТП. А наибольшее количество смертей в ДТП пришлась на октябрь - 18 погибших.



По дням недели самым аварийным днем считается суббота - в 185 ДТП погиб 31 человек. В течение суток, наиболее аварийно-опасным периодом стал промежуток времени с 18 до 21 часов, в который в 230 ДТП 29 человек получили смертельные травмы.



Основным нарушением водителей, повлиявшим на совершение ДТП, стало превышение скорости - в 194 ДТП, погиб 41 и ранено 279 человек.

Также в 2019 году зарегистрировано 328 ДТП с сопутствующими дорожными условиями, в которых погибло 39 и 420 человек получили ранения.



- В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 2 746 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. За невыполнение в срок законных предписаний ГИБДД возбуждено 279 административных дел, в том числе 247 в отношении юридических лиц, - добавила Наталья Шагдуржапова.



Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения в Бурятии вынесено 227 247 постановлений. С нарушителей ПДД взысканы штрафы на сумму 149 миллионов рублей.



Более трети штрафников воспользовались льготным периодом и внесли оплату в течение 20 дней – 52 миллиона рублей были уплачены по 50% скидке.



- Вместе с тем, на 16% увеличилось количество постановлений, направленных в службу судебных приставов для принудительного взыскания - 90 тысяч материалов. Основным видом фиксируемых правонарушений составило превышение установленной скорости движения, по которым нарушителям направлены 157 тысяч постановлений, - заключила Наталья Шагдуржапова.





