В Селенгинском районе состоялась массовая проверка водителей на предмет соблюдения скоростного режима
Сотрудники ГИБДД совместно с представителем добровольной народной дружины напомнили автомобилистам о важности выбора безопасной скорости движения. Местом проведения мероприятия стал участок федеральной автодороги «Улан-Удэ – Кяхта».
Во время проверки с каждым участником дорожного движения проводились беседы о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности. «Превышение скорости является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, - объясняли автоинспекторы и общественники. – При выборе скорости движения обязательно учитывайте дорожные и погодные условия».
За несколько часов мероприятия сотрудниками ГИБДД проверено около 30 транспортных средств. К административной ответственности за нарушение скоростного режима привлечен один водитель, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии ГИБДД устроила массовую проверку
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