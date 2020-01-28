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В Бурятии ГИБДД устроила массовую проверку

В Бурятии ГИБДД устроила массовую проверку
Общество, 
В Селенгинском районе состоялась массовая проверка водителей на предмет соблюдения скоростного режима

Сотрудники ГИБДД совместно с представителем добровольной народной дружины напомнили автомобилистам о важности выбора безопасной скорости движения. Местом проведения мероприятия стал участок федеральной автодороги «Улан-Удэ – Кяхта».

Во время проверки с каждым участником дорожного движения проводились беседы о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности. «Превышение скорости является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, - объясняли автоинспекторы и общественники. – При выборе скорости движения обязательно учитывайте дорожные и погодные условия».

За несколько часов мероприятия сотрудниками ГИБДД проверено около 30 транспортных средств. К административной ответственности за нарушение скоростного режима привлечен один водитель, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

ГИБДД водители
 
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