Мужчина спрятал «гашишное масло» в перчатку
Сотрудниками транспортной полиции на входном контроле аэропорта города Иркутска задержан ранее не судимый 30-летний житель города Улан-Удэ, у которого в перчатке обнаружено и изъято «гашишное масло» общим весом более 22 граммов.
За незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
В аэропорту Иркутска задержали улан-удэнца с наркотиками
Общество, Фото:
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