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В аэропорту Иркутска задержали улан-удэнца с наркотиками

В аэропорту Иркутска задержали улан-удэнца с наркотиками
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина спрятал «гашишное масло» в перчатку

Сотрудниками транспортной полиции на входном контроле аэропорта города Иркутска задержан ранее не судимый 30-летний житель города Улан-Удэ, у которого в перчатке обнаружено и изъято «гашишное масло» общим весом более 22 граммов.

За незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Иркутск наркотики
 
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