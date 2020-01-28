В аэропорту Иркутска задержали улан-удэнца с наркотиками

Мужчина спрятал «гашишное масло» в перчатку



Сотрудниками транспортной полиции на входном контроле аэропорта города Иркутска задержан ранее не судимый 30-летний житель города Улан-Удэ, у которого в перчатке обнаружено и изъято «гашишное масло» общим весом более 22 граммов.



За незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

