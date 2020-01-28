Путешественник продолжил свой путь автопостом
Испанец Хосе Пахарес, путешествующий от Магадана до Байкала, пересел с велосипеда на автомобиль и продолжает свой путь. Он уехал из села Мегино-Алдан Томпонского района в соседний район Якутии, сообщает ТАСС.
- Испанец выехал примерно в 15:00 на машине нашей администрации, которая довезёт его до чайной в селе Уолба Таттинского района, - сказали в администрации села, отметив, что расстояние между сёлами составляет примерно 70 км.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Томпонского района, испанец находится в Мегино-Алдане с 25 января, куда прибыл на машине. В ЕДДС отметили, что на территории их района испанец преимущественно передвигался автостопом. На текущий момент в Томпонском районе минус 52 градуса, уточняет ТАСС.
Как сообщал «Байкал-Daily», путешественник Хоса Пахарес уже во второй раз отправился в морозы на Байкал. В 2018 году попытка добраться до Байкала не увенчалась успехом из-за обморожения, которое получил иностранец во время ночёвки в палатке. В конце прошлого года он вновь решил добраться до озера, в этот раз, по его словам, подготовился лучше, уже зная, что такое «настоящие морозы».
Недавно у него в сорокаградусный мороз в Якутии сломался велосипед. Хосе не стал ремонтировать своё транспортное средство на морозе, а добрался до тёплого помещения.
По плану, до Байкала испанец доберётся к 20 марта. Для этого он намерен ежедневно преодолевать около 40 км маршрута. Всего ему придётся преодолеть более 5 тыс. км.
Испанец, отправившийся на Байкал, пересел с велосипеда на машину
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