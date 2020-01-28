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Деды Морозы соберутся на Байкале на фестиваль

Деды Морозы соберутся на Байкале на фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
К участию приглашаются мужчины в костюме сказочных зимних персонажей или волшебников

В Иркутской области в конце февраля стартует «Ледяная сказка Байкала» – это фестиваль сказочных зимних волшебников, проводимый в рамках фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020». Главным распорядителем мероприятия является Байкальский Дед Мороз – сказочный персонаж Прибайкалья, олицетворение Байкальских ветров, Байкальских морозов, снежных зим, метелей и вьюг, сковывающих гладь могучего и великого озера и впадающих в него рек. В последние дни зимы собирает Байкальский Дед Мороз на льду священного озера на конкурсные испытания любимых с детства зимних волшебников – Дедов Морозов.

Фестиваль пройдёт 29 февраля в городе Слюдянка (на льду озера Байкал), 1 марта в городе Байкальске (на площади «Фестивальная» в микрорайоне Гагарина).

К участию приглашаются мужчины в костюме сказочных зимних персонажей или волшебников. Возраст участников от 18 лет и старше.

Каждый участник подготавливает два домашних задания. «Визитная карточка» – конкурс заочный, отборочный, представляющий собой заочное знакомство с заявленным персонажем. «Визитные карточки» представляются и оцениваются жюри по видеозаписи, присланной участником, вместе с основной заявкой. Критерии оценки «визитной карточки»: презентация образа; внешний вид костюма в полный рост, целостность образа; ораторское искусство, постановка голоса в образе; актёрское мастерство; оригинальность, креативность. «Визитные карточки» участников, прошедших конкурсный отбор, презентуются в первый день фестиваля (29 февраля) на сцене фестиваля.

Второе задание – «Волшебник моего детства». Участники готовят игровую программу для смешанной (дети и взрослые) аудитории. Тема – «Прощание с зимой». В программе могут быть использованы творческие выступления, зимние игры, ледяные забавы, флешмобы, одновременно рассчитанные на большое количество участников (100+). Главное условие – живое общение со зрителями. Программа продолжительностью не более 5 минут проводится на уличной площадке. Остальные конкурсы будут объявлены организаторами в дни проведения соревнований.

По итогам всех конкурсов определяется обладатель главного приза фестиваля. Все участники получают диплом участника III межрегионального фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала». Победители (1,2,3 место) награждаются дипломами, кубками и денежными призами (10000, 8000, 5000 рублей соответственно). Также организаторами учреждены специальные призы по номинациям: «Лучший образ сказочного героя», «Самый волшебный голос сказочного героя», «Дед Мороз моего детства».

Возрастное ограничение 0+
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