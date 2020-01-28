Бурятия провела первенство по интеллектуальным играм

На соревнования приехали гости из Иркутска и Ангарска



С 25 по 26 января в Улан-Удэ прошло XVII открытое первенство Бурятии по интеллектуальным играм.



В соревнованиях в городском дворце детского (юношеского) творчества приняло участие 30 команд:

- победители городского интеллектуального турнира «Знатоки»: команды СОШ № 46, гимназии № 33, СОШ № 49;

- победители и призёры в разных номинациях первенства Улан-Удэ по интеллектуальным играм среди школьников: команды СОШ №№ 2, 17, 25, 26, 42, 64, лицея № 27, гимназий №№ 3, 14, РБНЛИ № 1, образовательного центра «Астэр», ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта;

- победители и призёры районных турниров: команды Прибайкальского района (три команды), Кяхтинского. Кабанского, Джидинского, Иволгинского, Тарбагатайского, Закаменского, Хоринского районов;

- команды республиканской Мариинской школы-интерната и республиканской кадетской школы-интерната;

- команды городов Иркутск (лицей № 2) и Ангарск (гимназия № 8 – две команды).



Как сообщает пресс-служба ГДДЮТ, игрокам была предоставлена возможность проявить свои способности в «Своей игре», «Интеллектуальном многоборье», «Что? Где? Когда?», «Эрудит-Квартете», «Брейн-ринге». Это интеллектуальные игры, которые требуют особых качеств ума, таких, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности и т.д.



По итогам игр места распределились следующим образом:



«Интеллектуальное многоборье» (командный зачёт)

1 место – «Гелиос» (СОШ № 49)

2 место – «Забайкальские муравьи» (гимназия № 33)

3 место – «Эридан» (СОШ № 25)



«Интеллектуальное многоборье» (индивидуальный зачёт)

1 место – Афанасьев Николай («Гелиос», СОШ № 49)

2 место – Лапеев Константин («Тсубаса», гимназия № 14)

3 место – Андреев Вадим («Гористы», Горячинская СОШ, Прибайкальский район)



«Эрудит-Квартет» (командный зачёт)

1 место – «Восьмёрочка» (гимназия № 8, г. Ангарск)

2 место – «Забайкальские муравьи» (гимназия № 33)

3 место – «Импульс» (СОШ № 64)



«Своя игра» (индивидуальный зачёт)

1 место – Афанасьев Николай («Гелиос», СОШ № 49)

2 место – Сергеев Доржи («Гелиос», СОШ № 49)

3 место – Шорохова Валентина («Гелиос», СОШ № 49)



«Брейн-ринг» (командный зачёт)

1 место – «Восьмёрочка» (гимназия № 8, г. Ангарск)

2 место – «Гелиос» (СОШ № 49)

3 место – «Импульс» (СОШ № 64)



«Что? Где? Когда?» (командный зачёт)

1 место – «Гелиос» (СОШ №49)

2 место – «Тсубаса» (гимназия № 14)

3 место – «Восьмёрочка» (гимназия № 8, г. Ангарск)



Общий зачёт районных команд

1 место – «Гористы» (Горячинская СОШ, Прибайкальский район)

2 место – «Тюбик» (Татауровская СОШ, Прибайкальский район)

3 место – «Алмаз» (Турунтаевская районная гимназия, Прибайкальский район)

