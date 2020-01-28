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В Бурятии ищут места незаконных выходов на лёд

В Бурятии ищут места незаконных выходов на лёд
Общество, 
С 27 января по 2 февраля в Бурятии пройдёт очередной этап широкомасштабной акции «Безопасный лёд»

Главный государственный инспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев рассказал о проводимых мероприятиях, направленных на недопущение гибели людей и провала техники под лёд водоемов.

- С начала 2020 года на водных объектах республики происшествий не допущено. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано одно происшествие с маломерным судном, спасено два человека. Основной упор сделан на профилактическую работу с населением, - сообщил Николай Зайцев.

В ходе патрулирований водоемов межведомственные группы будут выявлять места несанкционированных выходов и выездов на лёд с ограждением опасных мест. Жителям и гостям республики разъяснят меры безопасности и правила самоспасения при провале под лёд.

На особом контроле – безопасность детей. В общеобразовательных учреждениях спасатели продемонстрируют средства спасения, расскажут о мерах безопасности, раздадут школьникам красочные листовки.

- Всего с начала года проведено 3679 бесед с населением, охвачено 7937 человек, распространено около 1 тыс. памяток по правилам безопасности в зимний период, - сказал Николай Зайцев.


По информации ГУ МЧС по Бурятии 
лед МЧС
 
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