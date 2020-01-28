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Ещё две ледовые переправы откроют в Бурятии

Ещё две ледовые переправы откроют в Бурятии
Общество, 
Сегодня открыто уже пять ледовых дорог

Этой зимой в Бурятии планируется эксплуатация девяти ледовых переправ, на сегодня пять из них открыты. В начале февраля планируется открытие двух ледовых дорог в Кяхтинском и Бичурском районах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Толщина ледового покрова на водоёмах республики разная. Особую осторожность следует проявлять при передвижении по льду озера Байкала.


Ледовые переправы
 
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