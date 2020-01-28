Ещё две ледовые переправы откроют в Бурятии

Сегодня открыто уже пять ледовых дорог



Этой зимой в Бурятии планируется эксплуатация девяти ледовых переправ, на сегодня пять из них открыты. В начале февраля планируется открытие двух ледовых дорог в Кяхтинском и Бичурском районах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Толщина ледового покрова на водоёмах республики разная. Особую осторожность следует проявлять при передвижении по льду озера Байкала.





