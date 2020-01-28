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Житель Бурятии с отказавшими ногами едва не замёрз насмерть

Житель Бурятии с отказавшими ногами едва не замёрз насмерть
Общество,  Фото:БПСО
Мужчина случайно поскользнулся на мосту и упал 

Сегодня после полуночи спасателям Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда поступило сообщение от диспетчера пожарной части №25. Он сообщил, что с железнодорожного моста через реку Большая Речка, Кабанского района Бурятии, упал мужчина.

Как оказалось, мужчина случайно поскользнулся, переходя по мосту.

- Через Большую Речку пять мостов. Решили проверить все по порядку, так как точной информации не было, где именно пострадавший. В итоге нашли его в ста пятидесяти метрах от подвесного деревянного моста через Большую Речку, на просёлочной дороге которая идёт вдоль реки. Упал он не с моста, а просто поскользнулся на дороге. Сильно ушиб копчик и ноги отказали. Обнаружить его помогло то, что у него на одежде были светоотражающие элементы, - рассказал спасатель первого класса Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Белянкин

К моменту прибытия спасателей 44-летний житель села Большая Речка сильно замёрз. Он пролежал на дороге около двух часов. Он пытался встать, двигаться самостоятельно ползком, но ноги не слушались. В конце концов, в отчаянии он набрал на телефоне «112».

Спасатели вызвали скорую помощь, укутали пострадавшего термоодеялами и спецодеждой. В состоянии средней тяжести мужчина был передан врачам, сообщает пресс-служба БПСО.

БПСО спасательная операция
 
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