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Учащиеся Бурятии примут участие в турнире по мини-футболу

Учащиеся Бурятии примут участие в турнире по мини-футболу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ приедут команды из Забайкалья, Иркутской области, Тувы и Монголии

8 февраля в Улан-Удэ состоится XXVIII межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев», посвящённый 31-ой годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие начнётся в 10:00 в спортивном зале школы №43.

В турнире примут участие команды профессиональных образовательных организаций города Улан-Удэ и районов Республики Бурятия (по одной команде от учебного заведения), по две команды школ от районов Улан-Удэ (в общей сложности 6 команд школьников), а также команды Забайкальского края, Иркутской области, Республики Тыва и Монголии.

Программа турнира

10:00-10:40 – Парад-открытие межрегионального турнира по мини-футболу
10:50-20:00 – Соревнования
11:00-13:00 – Республиканский конкурс музыкально-литературных композиций «Отечества достойные сыны» (в КДЦ «Кристалл»)
13:30-14:30 – Товарищеская встреча по военно-спортивному многоборью (в спортзале отделения Энергоснабжения БРИТ)
20:00-20:30 – Парад-закрытие. Награждение призёров турнира

Соревнования проводятся с целью увековечивания памяти воинов, погибших в Афганистане и 211 воинов, умерших от ран и болезней на Родине после исполнения интернационального долга; воспитания чувства патриотизма и гражданственности у современной молодёжи; привлечения студентов и школьников к активным занятиям физической культурой и спортом. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.

Справка

В составе ограниченного контингента Советских войск огненными дорогами Афганистана прошли более 2400 воинов Республики Бурятия. Они достойно исполнили свой интернациональный долг. Двадцать шесть воинов Республики Бурятия навсегда остались в горах Афганистана, двое пропали без вести. В настоящее время в Бурятии проживают 607 воинов-интернационалистов. Многие награждены орденами и медалями. Нашему земляку генерал-майору Соколову Б.Н присвоено звание Героя Советского Союза.

Возрастное ограничение 0+
турнир мини-футбол Бурятия Улан-Удэ школа спорт
 
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