В Бурятии сложился критический запас крови нескольких групп

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Срочно требуются доноры I+ и I-, II+, III+ крови



27 января донорский светофор горит красным: I+, II+, III+, II- - это означает, что запас крови данной группы и резус фактора достиг критического минимума, необходимо срочно прийти и сдать кровь. Об этом сообщила Служба крови Бурятии.



Остальные группы крови - оранжевого цвета.



- Означает, что кровь данной группы и резус фактора в достаточном объёме, но если вы активный донор и имеете возможность сделать визит в учреждение Службы крови, то приезжайте, - поясняют специалисты.



Доноров принимают на ул. Пирогова, 7а с 8.00 до 13.00 в будни (в четверг с 9.00).

