Срочно требуются доноры I+ и I-, II+, III+ крови
27 января донорский светофор горит красным: I+, II+, III+, II- - это означает, что запас крови данной группы и резус фактора достиг критического минимума, необходимо срочно прийти и сдать кровь. Об этом сообщила Служба крови Бурятии.
Остальные группы крови - оранжевого цвета.
- Означает, что кровь данной группы и резус фактора в достаточном объёме, но если вы активный донор и имеете возможность сделать визит в учреждение Службы крови, то приезжайте, - поясняют специалисты.
Доноров принимают на ул. Пирогова, 7а с 8.00 до 13.00 в будни (в четверг с 9.00).
В Бурятии сложился критический запас крови нескольких групп
Общество, Фото:
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