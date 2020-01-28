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В Бурятии сложился критический запас крови нескольких групп

В Бурятии сложился критический запас крови нескольких групп
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Срочно требуются доноры I+ и I-, II+, III+ крови

27 января донорский светофор горит красным: I+, II+, III+, II- - это означает, что запас крови данной группы и резус фактора достиг критического минимума, необходимо срочно прийти и сдать кровь. Об этом сообщила Служба крови Бурятии.

Остальные группы крови - оранжевого цвета.

- Означает, что кровь данной группы и резус фактора в достаточном объёме, но если вы активный донор и имеете возможность сделать визит в учреждение Службы крови, то приезжайте, - поясняют специалисты.

Доноров принимают на ул. Пирогова, 7а с 8.00 до 13.00 в будни (в четверг с 9.00). 
Донорство крови
 
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