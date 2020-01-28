 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Января

27 Января

Популярное

В Улан-Удэ разыскивают отправившегося на заработки мужчину

В Улан-Удэ разыскивают отправившегося на заработки мужчину
Общество, 


Молодой человек пропал прошлой осенью

Сотрудники полиции разыскивают 31-летнего жителя Улан-Удэ Анатолия Убушеева. Мужчина пропал в сентябре 2019 года. Со слов родственников, он планировал ехать на работу в посёлок Листвянка Иркутской области.

Заявление о розыске гражданина поступило в полицию от близких 26 января.

Приметы: азиатской внешности, худощавого телосложения, на вид 30 лет, рост около 173 см, волосы чёрные, глаза карие.

Во что был одет, не установлено, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

При наличии какой-либо информации о пропавшем полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(924)013-09-30, 8(924)011-13-11 или 102 (с сот. 112).

розыск Иркутская область Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ устроят акцию памяти умерших в больницах детей
В Улан-Удэ устроят акцию памяти умерших в больницах детей
Общество, 28.01.2020
Горожане могут принести игрушки и зажечь свечи в память об умерших детях
В Улан-Удэ разыскивают отправившегося на заработки мужчину
В Улан-Удэ разыскивают отправившегося на заработки мужчину
Общество, 28.01.2020
Молодой человек пропал прошлой осенью
В Забайкалье военный сбежал из части к маме, опасаясь побоев и вымогательств
В Забайкалье военный сбежал из части к маме, опасаясь побоев и вымогательств
Общество, 28.01.2020
Дома он хотел решить вопрос о переводе в другую воинскую часть
В Бурятии школьникам рассказали об уголовной ответственности
В Бурятии школьникам рассказали об уголовной ответственности
Общество, 28.01.2020
Беседу провели с пятиклассниками северобайкальской школы
В Бурятии коронавирус у заболевшего мужчины не подтвердился
В Бурятии коронавирус у заболевшего мужчины не подтвердился
Общество, 28.01.2020
Результат из Новосибирска пришёл сегодня
В Иркутской области иностранцы не смогли подкупить полицейских
В Иркутской области иностранцы не смогли подкупить полицейских
Общество, 28.01.2020
Мужчины предлагали взятки по 500 и 5000 рублей
В Улан-Удэ лишили прав наркозависимого водителя
В Улан-Удэ лишили прав наркозависимого водителя
Общество, 28.01.2020
Мужчина работал водителем в ЛВРЗ
Жителей Бурятии, находящихся в Ухане, просят сообщить о себе
Жителей Бурятии, находящихся в Ухане, просят сообщить о себе
Общество, 28.01.2020
Информация нужна на случай необходимой экстренной связи

В Иркутской области полицейский спас двоих человек из горящего автомобиля
В Иркутской области полицейский спас двоих человек из горящего автомобиля
Общество, 28.01.2020
Водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет
В Улан-Удэ росгвардейцы рассказали кадетам о блокаде Ленинграда
В Улан-Удэ росгвардейцы рассказали кадетам о блокаде Ленинграда
Общество, 28.01.2020
Кадеты прочитали стихи и нарисовали рисунки, посвящённые снятию блокады
В Бурятии пройдёт Чемпионат и первенство ДФО по ушу-кунгфу
В Бурятии пройдёт Чемпионат и первенство ДФО по ушу-кунгфу
Общество, 28.01.2020
В Улан-Удэ приедут мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы
Жителей Бурятии шокировало задание из учебника для четвероклассников
Жителей Бурятии шокировало задание из учебника для четвероклассников
Общество, 28.01.2020
Родителей весьма удивил текст с описанием «подготовки убийства»
В Бурятии на пункте приёма и отгрузки не соблюдались противопожарные меры
В Бурятии на пункте приёма и отгрузки не соблюдались противопожарные меры
Общество, 28.01.2020
В ходе проверки прокуратура выявила многочисленные нарушения

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^