В Улан-Удэ разыскивают отправившегося на заработки мужчину









Молодой человек пропал прошлой осенью

При наличии какой-либо информации о пропавшем полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(924)013-09-30, 8(924)011-13-11 или 102 (с сот. 112).





Сотрудники полиции разыскивают 31-летнего жителя Улан-Удэ Анатолия Убушеева. Мужчина пропал в сентябре 2019 года. Со слов родственников, он планировал ехать на работу в посёлок Листвянка Иркутской области.Заявление о розыске гражданина поступило в полицию от близких 26 января.: азиатской внешности, худощавого телосложения, на вид 30 лет, рост около 173 см, волосы чёрные, глаза карие.Во что был одет, не установлено, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.