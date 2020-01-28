В Улан-Удэ разыскивают отправившегося на заработки мужчину

Молодой человек пропал прошлой осенью
Сотрудники полиции разыскивают 31-летнего жителя Улан-Удэ Анатолия Убушеева. Мужчина пропал в сентябре 2019 года. Со слов родственников, он планировал ехать на работу в посёлок Листвянка Иркутской области.
Заявление о розыске гражданина поступило в полицию от близких 26 января.
Приметы
: азиатской внешности, худощавого телосложения, на вид 30 лет, рост около 173 см, волосы чёрные, глаза карие.
Во что был одет, не установлено, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
При наличии какой-либо информации о пропавшем полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(924)013-09-30, 8(924)011-13-11 или 102 (с сот. 112).
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