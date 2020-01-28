Сотрудники УФСИН провели со школьниками Бурятии профориентационную работу

Будущим абитуриентам рассказали о работе в ведомстве



Сотрудники УФСИН России по Бурятии встретились с учащимися выпускных классов школ республики. Перед будущими абитуриентами выступили председатель Совета ветеранов Елизавета Алексеева, начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом Иван Дьячков и выпускники ведомственных вузов ФСИН России.



Школьникам рассказали о Федеральной службе исполнения наказаний, её структуре, территориальных органах и подведомственных учреждениях. Особое внимание уделили вопросам обучения в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку кадров для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.



Также учащиеся посетили постоянно действующую экспозицию по истории ведомства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

