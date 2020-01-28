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Сотрудники УФСИН провели со школьниками Бурятии профориентационную работу

Сотрудники УФСИН провели со школьниками Бурятии профориентационную работу
Общество,  Фото:pixabay.com
Будущим абитуриентам рассказали о работе в ведомстве

Сотрудники УФСИН России по Бурятии встретились с учащимися выпускных классов школ республики. Перед будущими абитуриентами выступили председатель Совета ветеранов Елизавета Алексеева, начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом Иван Дьячков и выпускники ведомственных вузов ФСИН России.

Школьникам рассказали о Федеральной службе исполнения наказаний, её структуре, территориальных органах и подведомственных учреждениях. Особое внимание уделили вопросам обучения в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку кадров для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

Также учащиеся посетили постоянно действующую экспозицию по истории ведомства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии. 
школьники УФСИН
 
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