Будущим абитуриентам рассказали о работе в ведомстве
Сотрудники УФСИН России по Бурятии встретились с учащимися выпускных классов школ республики. Перед будущими абитуриентами выступили председатель Совета ветеранов Елизавета Алексеева, начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом Иван Дьячков и выпускники ведомственных вузов ФСИН России.
Школьникам рассказали о Федеральной службе исполнения наказаний, её структуре, территориальных органах и подведомственных учреждениях. Особое внимание уделили вопросам обучения в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку кадров для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
Также учащиеся посетили постоянно действующую экспозицию по истории ведомства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Сотрудники УФСИН провели со школьниками Бурятии профориентационную работу
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