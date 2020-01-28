В Бурятии школьникам рассказали об уголовной ответственности

Беседу провели с пятиклассниками северобайкальской школы
Транспортные полицейские города Северобайкальска совместно с членами общественного совета провели лекцию-беседу с учащимися 5-х классов городской школы № 11.
По словам организаторов, беседа с детьми проходила в тёплой, дружеской обстановке, в ходе которой до школьников доведена информация правового характера. Ребятам рассказали об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия, об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, видах наказания и правовых последствиях судимости, а также правилах личной и имущественной безопасности, поведения в общественных местах.
Учащиеся активно включились в обсуждение затронутых тем, задавали различные вопросы, на которые получили квалифицированные ответы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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Общество, Фото:
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