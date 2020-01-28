В Забайкалье военный сбежал из части к маме, опасаясь побоев и вымогательств

Дома он хотел решить вопрос о переводе в другую воинскую часть



В Забайкалье гарнизонный суд вынес приговор военному, желавшему отдохнуть от службы. Установлено, что мужчина без уважительных причин не явился к 8 часам 30 минутам в воинскую часть и стал проводить время по своему усмотрению. После он добровольно прибыл в военную комендатуру.



В суде военный рассказал, что в июле и сентябре «неизвестные гражданские лица» требовали от него деньги и применяли насилие. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, он поехал к матери. До места он добирался своими силами, в том числе и на различном транспорте.



- От матери молодой человек узнал, что его разыскивают правоохранительные органы из-за незаконного отсутствия в воинской части. В октябре он прибыл в военную комендатуру - о факте применения к нему насилия и требования о передаче денег он никому не рассказывал, в том числе сослуживцам и командованию, в правоохранительные органы не обращался, - сообщили в пресс-службе Борзинского гарнизонного военного суда.



Дома он хотел решить вопрос о переводе в другую воинскую часть, однако до момента неявки на службу он не обращался с подобными рапортами к командованию.



Военный суд назначил ему наказание в виде ограничения по военной службе на срок один год с удержанием из его денежного довольствия десяти процентов в доход государства.





