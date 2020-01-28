Мужчины предлагали взятки по 500 и 5000 рублей
На железнодорожном вокзале станции Тайшет в Иркутской области сотрудники транспортной полиции установили 23-летнего иностранца за совершение административного нарушения в сфере миграционного законодательства. Чтобы избежать ответственности, парень попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере пяти тысяч рублей.
Кроме этого, при сопровождении пассажирского поезда сообщением «Нерюнгри – Тайшет» транспортными полицейскими установлен 49-летний иностранный гражданин, который распивал спиртные напитки. Этот мужчина также пытался откупиться взяткой, и предложил правоохранителям 500 рублей.
За покушение на мелкое взяточничество возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозит до одного года лишения свободы.
- Транспортная полиция предупреждают о том, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области иностранцы не смогли подкупить полицейских
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