За сутки в Бурятии произошло 15 ДТП с механическими повреждениями

Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Также случилась одна дорожная авария, в которой пострадал пьяный водитель. ДТП произошло на Селенгинском мосту в вечерний «час-пик».
Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 366 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 9 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 1620 нарушений ПДД.
- По итогам 2019 года в регионе остаётся напряжённой ситуация с потреблением алкоголя участниками дорожного движения. В прошлом году на дорогах Бурятии водителями с признаками опьянения совершено 204 дорожно-транспортных происшествий, что привело к гибели 57 человек и травмам 302 участников дорожного движения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.