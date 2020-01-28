В Иркутской области полицейский спас двоих человек из горящего автомобиля

Водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет
В городе Усть-Куте наградили медалью МВД «За смелость во имя спасения» прапорщика Сергея Нечаева, который вытащил пострадавших из загоревшейся после ДТП иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Осенью 2018 года Сергей Нечаев и его коллега спасли водителя и пассажира загоревшегося автомобиля. Следуя по одной из улиц города, они увидели съехавший в кювет автомобиль, который начал гореть.
Рискуя собой, сотрудники извлекли находившихся без сознания людей и потушили машину: Сергей Нечаев достал из служебного транспорта огнетушитель и нейтрализовал возгорание, а старший оперуполномоченный угрозыска Геворг Мелконян вызволил всех, кто находился автомобиле. Он был отмечен ранее аналогичной наградой.
Как выяснилось, водитель седана «Тойота Виста» с двумя пассажирами не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии один из пассажиров скончался на месте.
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