В Бурятии пройдёт Чемпионат и первенство ДФО по ушу-кунгфу

В Улан-Удэ приедут мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы
С 31 января по 1 февраля в Улан-Удэ соберутся лучшие спортсмены России и Дальнего Востока, мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы.
Чемпионат и первенство ДФО по ушу-кунгфу будет проходить с 10:00 до 18:00 в Физкультурно-спортивном комплексе (0+).
Официальное открытие соревнований состоится 31 января в 14:00. На церемонии зрители смогут увидеть показательные выступления лучших спортсменов, сообщает пресс-службы министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
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