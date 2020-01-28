В Бурятии пройдёт Чемпионат и первенство ДФО по ушу-кунгфу

Официальное открытие соревнований состоится 31 января в 14:00. На церемонии зрители смогут увидеть показательные выступления лучших спортсменов, сообщает пресс-службы министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.











С 31 января по 1 февраля в Улан-Удэ соберутся лучшие спортсмены России и Дальнего Востока, мастера спорта международного класса, чемпионы мира и ЕвропыЧемпионат и первенство ДФО по ушу-кунгфу будет проходить с 10:00 до 18:00 в Физкультурно-спортивном комплексе