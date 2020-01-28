Родителей весьма удивил текст с описанием «подготовки убийства»
На днях в паблике «Аноним 03» появился пост удивлённой мамы четвероклассницы. «Учебник по русскому языку. Брат решил помочь дочери сделать уроки, а там вот», - поделилась жительница Бурятии.
Текст задания следующий:
«И тогда я решил Левку убить. После школы я целый день сидел дома и готовил оружие. Я взял у папы с письменного стола его синий разрезательный нож из пластмассы и целый день точил его о плиту. Я его упорно точил, терпеливо. Он очень медленно затачивался, но я все точил и все думал, как я приду завтра в класс и мой верный синий кинжал блеснет перед Левкой, я занесу его над Левкиной головой, а Левка упадет на колени и будет умолять меня даровать ему жизнь, и я скажу: «Извинись!».
Задание:
• Запишите третье высказывание и определите, из каких частей речи оно построено.
• В выписанном высказывании встретилось прилагательное «разрезательный». От какой части речи оно образовано? Сумеете ли вы от того же глагола образовать имя существительное?
Запись набрала более 450 лайков и 19 репостов. Как выяснилось, недоумение подобное задание вызвало не только у автора поста. Многие родители не поняли, зачем в учебнике размещён именно такой зловещий отрывок.
Не все пользователи признали, что это часть рассказа Виктора Драгунского «Синий кинжал». Понятно, что у любимого многими поколениями детского писателя и мысли не было описывать реальную подготовку к убийству. Потому учителя советуют всем родителям прочитать этот рассказ вместе с детьми, прежде чем взяться за задание.
Жителей Бурятии шокировало задание из учебника для четвероклассников
Общество, Фото:
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