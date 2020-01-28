В ходе проверки прокуратура выявила многочисленные нарушения
Байкальская транспортная прокуратура провела проверку деятельности пункта приёма и отгрузки древесины ООО «ЛесТорг» и выявила многочисленные нарушения противопожарного режима.
Так, работники организации трудились без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж не проводился, пожарно-технический минимум работниками не был пройдён, порядок и сроки их проведения руководителем не определены.
Также на пункте приёма и отгрузки древесины не определены места, специально отведённые для курения табака.
Здания административно-бытового назначения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выходом сигнала в места постоянного пребывания людей.
Кроме того, не обеспечивается соблюдение сроков осмотра, проверки и перезарядки огнетушителей. Места хранения штабелей круглого леса не очищены от горючего мусора и отходов. В подсобных помещениях и на пилорамных станках допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, светильников со снятыми колпаками.
В целях устранения выявленных нарушений закона, прокурор внёс руководителю предприятия представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Одновременно по постановлению прокурора должностное лицо, ответственное за обеспечение противопожарного режима, привлечено контролирующим органом к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии на пункте приёма и отгрузки не соблюдались противопожарные меры
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