В Бурятии на пункте приёма и отгрузки не соблюдались противопожарные меры

В ходе проверки прокуратура выявила многочисленные нарушения



Байкальская транспортная прокуратура провела проверку деятельности пункта приёма и отгрузки древесины ООО «ЛесТорг» и выявила многочисленные нарушения противопожарного режима.



Так, работники организации трудились без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж не проводился, пожарно-технический минимум работниками не был пройдён, порядок и сроки их проведения руководителем не определены.



Также на пункте приёма и отгрузки древесины не определены места, специально отведённые для курения табака.



Здания административно-бытового назначения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выходом сигнала в места постоянного пребывания людей.



Кроме того, не обеспечивается соблюдение сроков осмотра, проверки и перезарядки огнетушителей. Места хранения штабелей круглого леса не очищены от горючего мусора и отходов. В подсобных помещениях и на пилорамных станках допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, светильников со снятыми колпаками.



В целях устранения выявленных нарушений закона, прокурор внёс руководителю предприятия представление, которое рассмотрено и удовлетворено.



Одновременно по постановлению прокурора должностное лицо, ответственное за обеспечение противопожарного режима, привлечено контролирующим органом к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.





