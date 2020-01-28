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Самолёт с военными инспекторами из Канады и США прибыл в Улан-Удэ

Самолёт с военными инспекторами из Канады и США прибыл в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Военные выполнят наблюдательный полёт над территорией России

В рамках международного Договора по открытому небу самолёт канадских Королевских ВВС C-130J Hercules с военными инспекторами из Канады и США в понедельник прибыл в Улан-Удэ для проведения наблюдательного полёта над территорией России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. Об этом сообщает Интерфакс.

Как ранее сообщили в минобороны России, военные США и Канады с 27 января по 1 февраля выполнят наблюдательный полёт над территорией России.

- Совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на канадском самолёте наблюдения C-13OJ, - сказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В ходе выполнения полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», - сказал Рыжков.

По его словам, C-13OJ относится к классу самолётов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

- Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюдения - аэрофотоаппараты - прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором, - заявил представитель Минобороны РФ.

Рыжков не сказал, над какими районами будет летать самолёт с американскими и канадскими военными.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облёты территорий для контроля военной деятельности, заключает 
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