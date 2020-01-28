В Бурятии осужденные женщины приняли Таинство Крещения

Осуждённых исправительной колонии № 7 посетил протоиерей Владимир Агафонов
В Улан-Удэ в исправительной колонии № 7 в молельной комнате клирик Свято-Одигитриевского собора города Улан-Удэ, протоиерей Владимир Агафонов совершил обряд Таинства Крещения осужденных, отбывающих наказание в учреждении.
После крещения священнослужитель побеседовал с осуждёнными. Он поведал, что крещение – это начало нового жизненного пути человека, символизирующее его духовное обновление и очищение от грехов, а также большая ответственность, требующая искренней веры, покаяния и следования заповедям Божьим.
Всего за 2019 год в исправительных учреждениях региона обряд Крещения прошли более 70 осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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Общество, Фото:
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