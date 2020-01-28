 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Января

27 Января

Популярное

В Бурятии осужденные женщины приняли Таинство Крещения

В Бурятии осужденные женщины приняли Таинство Крещения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко из архива
Осуждённых исправительной колонии № 7 посетил протоиерей Владимир Агафонов

В Улан-Удэ в исправительной колонии № 7 в молельной комнате клирик Свято-Одигитриевского собора города Улан-Удэ, протоиерей Владимир Агафонов совершил обряд Таинства Крещения осужденных, отбывающих наказание в учреждении.

После крещения священнослужитель побеседовал с осуждёнными. Он поведал, что крещение – это начало нового жизненного пути человека, символизирующее его духовное обновление и очищение от грехов, а также большая ответственность, требующая искренней веры, покаяния и следования заповедям Божьим.

Всего за 2019 год в исправительных учреждениях региона обряд Крещения прошли более 70 осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.


УФСИН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии осужденные женщины приняли Таинство Крещения
В Бурятии осужденные женщины приняли Таинство Крещения
Общество, 28.01.2020
Осуждённых исправительной колонии № 7 посетил протоиерей Владимир Агафонов
Улан-удэнка рассчитывалась в магазинах чужой картой
Улан-удэнка рассчитывалась в магазинах чужой картой
Общество, 28.01.2020
Женщина воспользоваться услугой «мобильный банк»
В Бурятии водитель вместо рабочего грузовика заправлял свою машину
В Бурятии водитель вместо рабочего грузовика заправлял свою машину
Общество, 28.01.2020
Преступление выявила бухгалтерия предприятия
В Иркутской области «чёрные лесорубы» вырубили деревьев на 47 млн рублей
В Иркутской области «чёрные лесорубы» вырубили деревьев на 47 млн рублей
Общество, 28.01.2020
Злоумышленники планировали отправить вырубленные кедр и лиственницу за рубеж
В Улан-Удэ днём до -16
В Улан-Удэ днём до -16
Общество, 28.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 января по республике переменная облачность
Гусиноозёрск примет этап чемпионата Бурятии по лыжным гонкам
Гусиноозёрск примет этап чемпионата Бурятии по лыжным гонкам
Общество, 27.01.2020
Соревнования пройдут в гонке свободным стилем и индивидуальном спринте
Названы победители детского конкурса бурятских песен
Названы победители детского конкурса бурятских песен
Общество, 27.01.2020
Среди них воспитанники республиканского социального центра для несовершеннолетних
Бурятия выиграла турнир по разбиванию хребтовой кости в Аге
Бурятия выиграла турнир по разбиванию хребтовой кости в Аге
Общество, 27.01.2020
В личном зачёте победителями стали спортсмены из Закамны
Иркутяне отметили 65-летие семьи
Иркутяне отметили 65-летие семьи
Общество, 27.01.2020
У юбиляров двое детей, четверо внуков и восемь правнуков
В Улан-Удэ пройдёт 4-й этап Кубка РБ по спортивному ориентированию
В Улан-Удэ пройдёт 4-й этап Кубка РБ по спортивному ориентированию
Общество, 27.01.2020
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке в эти выходные
В Забайкалье создадут «Сады Победы»
В Забайкалье создадут «Сады Победы»
Общество, 27.01.2020
На этой неделе определят населённые пункты, где высадят лес
Спортсменки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО по боксу
Спортсменки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО по боксу
Общество, 27.01.2020
Они завоевали на соревнованиях 21 медаль
В Иркутске отпраздновать День студента собралось более 2000 человек
В Иркутске отпраздновать День студента собралось более 2000 человек
Общество, 27.01.2020
Также состоялась встреча студентов с и.о. губернатора и мэром
Бурятские каратисты завоевали 5 медалей в Иркутске
Бурятские каратисты завоевали 5 медалей в Иркутске
Общество, 27.01.2020
Они победили на городских соревнованиях по сётокану
Дзюдоисты Улан-Удэ победили на всероссийских соревнованиях
Дзюдоисты Улан-Удэ победили на всероссийских соревнованиях
Общество, 27.01.2020
Спортсмены впервые вышли в финал турнира

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^