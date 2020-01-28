Женщина воспользоваться услугой «мобильный банк»
В Иволгинском районе Бурятии полицейские задержали 40-летнюю улан-удэнку, подозреваемую в краже денег.
Женщина приобрела сим-карту, на которой оказалась не отключена услуга «мобильного банка», и в течение двух дней украла 12 тысяч рублей со счёта её предыдущей владелицы. Горожанка расплатилась чужими деньгами за покупки в продуктовых магазинах, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Правоохранители отмечают, что в марте 2019 года она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за организацию наркопритона. Также горожанка привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. «г» ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.
Полиция Бурятии призывает жителей республики обеспечивать сохранность своего имущества, а при утрате сотовых телефонов либо смене номеров - блокировать услуги «мобильного банкинга».
Улан-удэнка рассчитывалась в магазинах чужой картой
Общество, Фото:
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