Улан-удэнка рассчитывалась в магазинах чужой картой

Женщина воспользоваться услугой «мобильный банк»



В Иволгинском районе Бурятии полицейские задержали 40-летнюю улан-удэнку, подозреваемую в краже денег.



Женщина приобрела сим-карту, на которой оказалась не отключена услуга «мобильного банка», и в течение двух дней украла 12 тысяч рублей со счёта её предыдущей владелицы. Горожанка расплатилась чужими деньгами за покупки в продуктовых магазинах, сообщает пресс-служба республиканского МВД.



Правоохранители отмечают, что в марте 2019 года она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за организацию наркопритона. Также горожанка привлекалась к уголовной ответственности за кражи.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. «г» ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.



Полиция Бурятии призывает жителей республики обеспечивать сохранность своего имущества, а при утрате сотовых телефонов либо смене номеров - блокировать услуги «мобильного банкинга».

